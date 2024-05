Срив в системата за граничен контрол блокира летищата във Великобритания

П овсеместен срив в системата за граничен контрол е регистриран на летищата във Великобритания, съобщи Reuters.

*Видеото е архивно!

Летища Stansted, Gatwick, Heathrow, Manchester потвърдиха за това. Отбелязва се, че се работи за възстановяване на работата и оказване на съдействие на пътниците.

Представители на лондонските летища Stansted и Gatwick съобщиха, че проблемът е възникнал във функционирането на автоматичните врати за паспортен контрол, предаде телевизия Sky News.

Видеоклипове, публикувани в социалната платформа X показват дълги опашки от пътници пред паспортните гишета на летищата, включително на Stansted и Heathrow в Лондон.

There is widespread chaos at all UK airports due to computer failures, writes The Sun.



There was a problem with the border service databases and electronic gates. Long queues of people awaiting manual passport checks formed.



The video shows the situation at Heathrow Airport,… pic.twitter.com/QJdkGVy9Zd