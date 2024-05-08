Срив в системата за граничен контрол блокира летищата във Великобритания

П овсеместен срив в системата за граничен контрол е регистриран на летищата във Великобритания, съобщи Reuters.
*Видеото е архивно!
Летища Stansted, Gatwick, Heathrow, Manchester потвърдиха за това. Отбелязва се, че се работи за възстановяване на работата и оказване на съдействие на пътниците.
Chaos at UK airports after Border Force gates fail causing long queues https://t.co/gpgdHQNSgm pic.twitter.com/bfMSOYvKe2— The Independent (@Independent) May 7, 2024
Представители на лондонските летища Stansted и Gatwick съобщиха, че проблемът е възникнал във функционирането на автоматичните врати за паспортен контрол, предаде телевизия Sky News.
E-gates ‘back online’ after chaos at Heathrow and other UK airports https://t.co/7M0U9n4VNC— The Guardian (@guardian) May 8, 2024
Видеоклипове, публикувани в социалната платформа X показват дълги опашки от пътници пред паспортните гишета на летищата, включително на Stansted и Heathrow в Лондон.
There is widespread chaos at all UK airports due to computer failures, writes The Sun.— Global Monitor (@monitor3444) May 8, 2024
There was a problem with the border service databases and electronic gates. Long queues of people awaiting manual passport checks formed.
The video shows the situation at Heathrow Airport,… pic.twitter.com/QJdkGVy9Zd
Граничните сили са правоохранителни органи, подчинени на британското вътрешно ведомство, посочва oще Reuters.
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