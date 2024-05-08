Срив в системата за граничен контрол блокира летищата във Великобритания

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П овсеместен срив в системата за граничен контрол е регистриран на летищата във Великобритания, съобщи Reuters.

*Видеото е архивно!

Летища Stansted, Gatwick, Heathrow, Manchester потвърдиха за това. Отбелязва се, че се работи за възстановяване на работата и оказване на съдействие на пътниците.

Chaos at UK airports after Border Force gates fail causing long queues https://t.co/gpgdHQNSgm pic.twitter.com/bfMSOYvKe2 — The Independent (@Independent) May 7, 2024

Представители на лондонските летища Stansted и Gatwick съобщиха, че проблемът е възникнал във функционирането на автоматичните врати за паспортен контрол, предаде телевизия Sky News.

E-gates ‘back online’ after chaos at Heathrow and other UK airports https://t.co/7M0U9n4VNC — The Guardian (@guardian) May 8, 2024

Видеоклипове, публикувани в социалната платформа X показват дълги опашки от пътници пред паспортните гишета на летищата, включително на Stansted и Heathrow в Лондон.

There is widespread chaos at all UK airports due to computer failures, writes The Sun.



There was a problem with the border service databases and electronic gates. Long queues of people awaiting manual passport checks formed.



The video shows the situation at Heathrow Airport,… pic.twitter.com/QJdkGVy9Zd — Global Monitor (@monitor3444) May 8, 2024

Граничните сили са правоохранителни органи, подчинени на британското вътрешно ведомство, посочва oще Reuters.

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