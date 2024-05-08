Свят

Срив в системата за граничен контрол блокира летищата във Великобритания

Проблем е възникнал във функционирането на автоматичните врати за паспортен контрол

8 май 2024, 06:17
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П овсеместен срив в системата за граничен контрол е регистриран на летищата във Великобритания, съобщи Reuters.

*Видеото е архивно!

Летища Stansted, Gatwick, Heathrow, Manchester потвърдиха за това. Отбелязва се, че се работи за възстановяване на работата и оказване на съдействие на пътниците.

Представители на лондонските летища Stansted и Gatwick съобщиха, че проблемът е възникнал във функционирането на автоматичните врати за паспортен контрол, предаде телевизия Sky News.

Видеоклипове, публикувани в социалната платформа X показват дълги опашки от пътници пред паспортните гишета на летищата, включително на Stansted и Heathrow в Лондон.

Граничните сили са правоохранителни органи, подчинени на британското вътрешно ведомство, посочва oще Reuters.

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Източник: БТА/Петя Гергова    
великобритания летища система срив блокада опашки
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