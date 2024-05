Как се стигна до това? Рита Ора и Doja Cat полуголи на най-шикозното модно събитие

Met Gala, председателствана от Анна Уинтур - внушителната главна редакторка на американския Vogue, трябва да бъде най-шикозното събитие в календара за някои знаменитости.

Темата за тазгодишното събитие беше "Градината на времето" на Джей Джи Би Балард, но знаменитостите изглежда се объркаха и вместо това пресъздадоха "Райската градина".

Рита Ора, която не е чужда на разголените рокли, облече нещо като чорапогащник по тялото с няколко стратегически поставени пискюла за основното събитие, преди да покаже зърната си на афтърпартито.

Междувременно рапърката Doja Cat носеше бяла мокра рокля на Vetements. На път за галата тя шокира феновете си, като изглеждаше като току-що излязла от душа с рокля с кърпа, увита около тялото и главата ѝ.

След това се преоблече за самия червен килим в друга бяла рокля с мокър вид - без сутиен и без бельо, за да покаже максимално фигурата си.

Все още облечена във Vetements, тя засили още повече голия си вид, за да присъства на събитието The After By Richie Akiva, като смени прозрачната си рокля с още по-открояващ се комплект, включващ прозрачен топ и чорапогащник.

Междувременно Doja Cat разкри пред Entertainment Tonight тайната зад ансамбъла си с мокра тениска, признавайки, че екипът ѝ е използвал гел за коса, за да създаде визията.

Тя също така обясни, че тоалетът ѝ е вдъхновен от "най-използваното цвете... памука" и призна, че не обича да се "слива с околните" - затова е избрала "вечната" тениска.

Но докато някои знаменитости присъстваха на престижното събитие, за да демонстрират едва-едва своите визии, редица звезди от А-листата като Риана, Блейк Лайвли, Тейлър Суифт и Хейли Бийбър изненадващо пропуснаха случая тази година - въпреки че завръщането им беше очаквано от феновете.

Междувременно Емили Ратайковски, която за първи път се прослави, като се съблече в клипа на Blurred Lines, също беше без сутиен на червения килим, което означава, че тоалетът ѝ за афтърпартито - състоящ се от прозрачна рокля с пискюли върху блестящи бикини - изглеждаше доста скромно.

Нестандартната рокля на Versace не оставяше почти нищо на въображението, като американският модел напълно разкриваше голото си дупе през роклята.

Междувременно Сидни Суини, която често избира разкриващи рокли на червения килим, изглеждаше неузнаваема, тъй като дебютира с тъмен боб на червения килим.

Актрисата спираше дъха в светлосиня рокля от тюл с едно рамо на Miu Miu, която се спускаше до земята. След това обаче тя отново показа плътта си на партито след събитието в рокля без гръб.

Ким Кардашиян предизвика шок по време на Met Gala, като демонстрира изумително малката си талия в сребриста рокля на Maison Margiela, изработена по поръчка от Джон Галиано.

Междувременно Зендая направи впечатление със синьо-зелена рокля по поръчка на Maison Margiela by John Galliano, с акценти от клони и плодове.

Източник: Getty Images

Зендая добави огърлица Bulgari и поразителна шапка с воал - в комплект с драматичен грим на очите, изтънени вежди и тъмночервено червило. 27-годишната актриса от "Претенденти" имаше изкуствена птица на едното рамо и голямо перо в шапката си.

Тя облече и втора визия за Met Gala - черна рокля Givenchy by John Galliano от 1996 г. - с флорална шапка Alexander McQueen от 2007 г.

Кендъл Дженър носеше черна вталена рокля с изрязани детайли по талията; роклята имаше златни акценти и ресни по скулптурното деколте.

Тя заложи на рокля на Givenchy от колекцията им от 1999 г. - проектирана от Александър Маккуин; роклята никога не е била носена от създаването ѝ. Роклята на Кендал беше леко прозрачна - заедно с драматичното назъбено изрязване около талията ѝ.

Дуа Липа заблестя в готически черно-бял дантелен корсет с горнище и пола на Marc Jacobs, съчетан с мрежести ръкавици. Тя демонстрира плоския си корем с дълбоко изрязаната дантелена пола, съчетана с бял корсет, който имаше черно дантелено покритие.

Пролетната изложба на Института за костюми се пада всяка година в първия понеделник на май и се провежда в нюйоркския музей на изкуствата "Метрополитън".

