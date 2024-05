Съществувал ли е наистина известният Троянски кон

П одобно на кукувица, която снася яйцата си в гнездото на нищо неподозиращ стопанин, древните гърци уж проникнали в град Троя, като се скрили в огромен дървен кон. От Омир до Холивуд историята за този военен майсторлък се разказва от хиляди години, но има малко доказателства, че това наистина се е случило.

Според легендата гърците, водени от Агамемнон и разполагащи с героични войници като Ахил, обсаждат Троя 10 години, без да успеят да пробият защитата на града. Преструвайки се, че се отказват, нападателите отплавали към близкия остров, оставяйки след себе си огромен дървен кон, пълен с войници.

Вярвайки, че гигантската статуя е жертвоприношение на богинята Атина, троянците вкарват коня през градските порти и в беззащитното сърце на града си, без да подозират за враговете, които се крият в корема му. С настъпването на нощта гръцките войници излезли от коня и опустошили Троя, слагайки край на епичната война.

Археолозите обаче все още не са открили солидни доказателства за Троянската война, да не говорим за нейния донякъде нелеп финал.

