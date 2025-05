Заподозряната за нападението с нож в Хамбург е признала вината си

Т ридесет и девет годишната заподозряна за нападението с нож на централната гара в Хамбург е признала деянието пред германски съдия, заяви днес говорителка на прокуратурата, предаде ДПА.

Жената, която е с германско гражданство, беше арестувана в петък вечерта. При нападението пострадаха 18 души.

Четирима от наръганите в Хамбург са в критично състояние

Жената беше обвинена за 15 опита за убийство, съчетани с причиняване на тежки наранявания. Вчера тя беше настанена в психиатрична клиника, защото имало конкретни индикации, че тя е психически болна, обяви полицията.

The suspect in the recent knife attack at Hamburg's central train station was released from a psychiatric hospital on the day prior to the stabbing https://t.co/s9yomLOm3i