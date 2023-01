Това ли е най-високият човек в света – 2,89 метра

М естна болница в Северна Гана обяви, че 29-годишният Сулемана Абдул Самед е достигнал височина от 2,89 метра и продължава да расте, предава Би Би Си.

Това би го направило най-високия човек в света, но измерването е извършено с ролетка, поради липсата на подходящ уред с такъв размер, така че има съмнения в прецизността му.

Диагностициран с гигантизъм преди няколко години, младият мъж отишъл на месечен преглед, част от нещата, които прави, за да се справи с усложненията на живота си като гигант.

Шокираната медицинска сестра му казала: „Пораснал сте повече от уреда”.

Той не бил изненадан да го чуе, тъй като никога не е спирал да расте, но медицинският персонал не бил подготвен за това.

Оказало се, че е по-висок от повечето къщи в квартала, но след известно търсене намерили подходяща сграда с достатъчно висок зид, където да измерят ръста му с ролетка.

В момента официалният рекорд за най-висок ръст – 251 см, се държи от 40-годишния Султан Кьосен, който живее в Турция.

За жалост гигантизмът на Сулемана Абдул Самед е свързан с редица здравословни проблеми и в крайна сметка може да се окаже фатален.

Лекарите смятат, че се нуждае от мозъчна операция, за да се спре растежът му. Но здравната система в Гана не покрива подобна процедура. Младежът плаща по 50 долара за всяко посещение в болница.

„Преди играех футбол като всеки друг млад мъж, бях атлетичен, но сега не мога дори да ходя на кратки разстояния”, споделя Самед.

