Странните находки, открити в книги втора ръка

В ъв Великобритания и САЩ продаването на книги втора употреба е честа практика.

Хората толкова са свикнали с инициативата, че някои от тях дори са започнали да оставят подаръци на следващите читатели.

Сред находките, които са откривани, са банкнота от 20 долара с послание за новия читател, снимка и автограф от Стивън Кинг, четирилистна детелина в 200-годишна книга, чифт стари очила, изсушен малък гущер.

Официални данни колко голям всъщност е пазарът за книги втора ръка няма, но според проучване в двете държави повече от половината от хората избират да купуват книги втора ръка вместо нови.

Най-големият търговец на книги втора употреба в Обединеното кралство World of Books посочва, че пазарът расте с 8-10% годишно.

