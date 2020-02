Снимките, които го спасиха от смъртта

О целял след геноцида в Руанда през 1994 г. разказва пред Би Би Си за случилото се.

Ерик Мурангва Юджин е в дома си, когато войниците идват, за да го убият. Нещо обаче ги кара да променят решението си и да пощадят живота му.

Ето какво разказва той:

"Казвам се Ерик Мурангва Юджин. Аз съм бивш футболист, оцелял от геноцида срещу тутси в Руанда", представя се той пред камерата на Би Би Си.

През 1994 г. Ерик е състезател в един от най-големите клубове в страната.

Само месец преди да започне геноцидът, футболът събира хората заедно. Отбор от Руанда се изправя срещу тим от Судан в мач от African Cup Winners' Cup.

"Спомням си колко велик беше този момент. Стадионът беше пълен до максималния си капацитет...", споделя Ерик.

Неговият отбор печели с 4:0.

"Когато спечелихме, хората забравиха какви различия са имали в онзи момент. Те празнуваха победата ни като един народ".

Един ден обаче войници идват в дома на Ерик в столицата Кигали. Те са там, за да го убият.

"Войниците вървяха из къщата и хвърляха неща наоколо. Беше много страшно. Едно от нещата, което хвърлиха, беше фотоалбум. Той привлече вниманието на един от войниците. Неговото лице се промени напълно, веднага щом осъзна кой съм аз. В следващите десет минути ние започнахме да говорим за футбол. Снимките със сигурност спасиха живота ми".

25 години по-късно Ерик се опитва да събира хората заедно чрез футбола и неговата благотворителна организация.

"Имаше много млади хора, които скърбят и страдат, заради последиците от геноцида".

Фондацията на Ерик работи с общности из цяла Руанда. Той разказва, че момичетата и момчетата играят заедно футбол, както и се учат заедно.

"Игрите, които играем, ни позволяват да се отпуснем и ни окуражават да избягваме конфликтите и дискриминацията", споделя едно от децата на футболното игрище.

"Трудно е да промениш начина на мислене на хората. Въпреки това съм доволен от постигнатото до момента", завършва разказа си Ерик.

