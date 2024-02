"Ръцете му бяха върху гърлото ми": Разследват Джейкъб Елорди за нападение срещу радиопродуцент

Д жейкъб Елорди е разследван от полицията, след като в събота е обвинен в нападение над радиопродуцент в Австралия заради шега за филма "Незабравимо лято", съобщава NBC News.

Елорди се намирал в хотел Clovelly в предградията на Сидни, когато към него се приближил Джошуа Фокс, продуцент на "The Kyle & Jackie O Show". Фокс казва в радиопредаване в понеделник, че шеговито е помолил Елорди за неговата вода за баня, за да даде на водещата Джаки О (препратка към сцена от филма "Незабравимо лято") когато ситуацията започнала да се изостря.

Jacob Elordi is being investigated by Australian police after allegedly assaulting a radio producer over a #"Незабравимо лято" bathwater joke



Jacob asked for the footage to be deleted, the producer refused, and then he claims a switch ‘flipped’ and ‘his hands were around my throat’ pic.twitter.com/MvLE358hgx