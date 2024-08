Революционно откритие: Лунните проби на Китай съдържат молекули вода

К огато китайските учени анализираха пробите от почвата, които тяхната лунна сонда донесе от Луната, те разбраха нещо революционно: В почвата заедно с минералите е открита и вода.

(Във видеото може да научите повече за: НАСА потвърди наличието на вода на Луната)

Намирането на вода на Луната само по себе си не е нещо ново. Космически апарати на НАСА и Индия са забелязали нещо, което според тях е вода на повърхността на Луната, а миналата година китайски учени откриха вода, уловена в стъклени топчета, разпръснати по Луната.

Но според учените това последно откритие е първият случай, в който вода в молекулярна форма, H 2 O, е намерена във физически проби - и, което е важно, тя е извлечена от част на Луната, където преди това са смятали, че вода в тази форма не може да съществува.

Изследователите внимателно провериха пробите, събрани от китайската сонда "Чанъе-5" (Chang'e-5), която кацна на лунната повърхност през 2020 г., и откриха "призматичен, подобен на плоча прозрачен кристал" - с ширина приблизително колкото човешки косъм - който всъщност е "неизвестен лунен минерал", наречен ULM-1, според проучването, публикувано на 16 юли в списание Nature Astronomy.

Според проучването кристалите ULM-1 (с химична формула (NH4)MgCl3-6H2O) се състоят от около 41% вода с частици амоняк, които поддържат молекулите на H 2 O стабилни въпреки дивите температурни колебания на Луната.

