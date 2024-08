Проучване: Луната се отдалечава, а Земята ще има 25 часа в денонощието

Л уната винаги е вълнувала човечеството, служейки като муза за безброй митове, научни изследвания и артистични изяви, а загадъчното ѝ присъствие в нощното небе продължава да предизвиква удивление и любопитство в различни култури и поколения. Но едно изследване показва, че нашият естествен спътник бавно се отдалечава от Земята.

Това откритие, което изглежда като излязло направо от научната фантастика, се корени в щателни научни наблюдения и анализи. Екип от Университета на Уисконсин-Медисън се фокусира върху лунна скала от образувание на възраст 90 милиона години, за да разкрие, че постепенното отдалечаване на Луната от Земята има значителни последици.

Изследването подчертава, че Луната се отдалечава от Земята със скорост от приблизително 3,8 см на година, което ще има съвсем реално въздействие върху продължителността на дните на нашата планета. В крайна сметка това ще доведе до продължителност на земните дни от 25 часа след 200 милиона години. Изследването показва, че преди 1,4 милиарда години денят на Земята е продължавал малко повече от 18 часа.

Този феномен се дължи основно на гравитационното взаимодействие между Земята и Луната, по-конкретно на приливните сили, упражнявани от двете тела.

