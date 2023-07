Мистерията около момичетата, избягали от Холокоста, е разгадана след 84 години

С нимката на три еврейски момичета, бягащи от нацистка Германия, се превърнала в емблематичен образ, появявал се през годините в музеи, изложби и публикации. Кадърът е заснет на гара Ливърпул Стрийт в Лондон, но повече от 80 години самоличността на момичетата била мистерия. Досега.

Индже не си спомня как е била направена снимката и десетилетия наред дори не подозирала за нейното съществуване.

Петгодишното дете избягало от дома си в Бреслау (сега Вроцлав), Германия в Полша, с десетгодишната си сестра Рут.

Майка им, както и по-малката им сестра останали и били убити в Аушвиц.

Едва когато се пенсионирала, Индже разбрала, че тя и сестра й Рут, която починала през 2015 г., били увековечени завинаги в снимка, която се превърнала в икона на Холокоста и „Kindertransport“ - масовата евакуация на еврейски деца от нацистка Германия през 1939 г.

Тя попаднала на снимката случайно в книгата на историка Мартин Гилбърт „Никога повече“.

Identities of girls in Holocaust escape image solved after 84 years https://t.co/F7CH8yMjP9