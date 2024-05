На фона на слуховете за развод: Бен Афлек и Дженифър Лопес се появиха заедно

Б ен Афлек и съпругата му Дженифър Лопес се събраха отново за партито за завършване на гимназията на дъщеря му Вайълет на фона на брачните им неволи.

Според снимки, получени от Page Six, двойката и майката на Афлек, Ан Болд, са били забелязани да се разхождат по улиците на Лос Анджелис в четвъртък.

Ben Affleck, Jennifer Lopez put on united front at his daughter Violet’s graduation party amid split rumors https://t.co/T7BMWDDfE8 pic.twitter.com/N1LnIVeyDV

Афлек – който споделя Вайълет с бившата си съпруга Дженифър Гарнър – беше видян да носи кошница с розова опаковъчна хартия вътре, докато Лопес вървеше до него.

Актьорът от „Добрият Уил Хънтинг“ носеше сив костюм и черни обувки, докато съпругата му беше зашеметяваща в миди рокля с флорален принт, препасана на талията с колан и обувки на ток.

Последната поява на двойката идва почти две седмици след като бяха видени за последно заедно.

Съобщенията, че двойката, която се ожени през юли 2022 г., са на път да се разведат, се появиха, откакто Лопес присъства сама на Met Gala през 2024 г. на 6 май.

Афлек беше забелязван няколко пъти без сватбения си пръстен и се твърди, че живее в отделен дом от майката на две деца.

Междувременно Лопес беше видяна да търси къща без съпруга си в Бевърли Хилс.

Jennifer Lopez's getaway car spotted exiting Ben Affleck's home after they put on united front for one hour at his daughter's graduation party amid marriage turmoil https://t.co/eMGoV7moKl