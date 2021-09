Почина композиторът на музиката на "Стани богат"

Б ританският композитор Матю Стракън, написал музиката за телевизионното шоу "Стани богат", е починал на 50-годишна възраст, съобщи вестник The Sun, позовавайки се на свой източник.

Екип от лекари е бил повикан в къщата на музиканта в покрайнините на Лондон Туикънхам по-рано същия ден, но той вече е бил починал.

