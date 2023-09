Брус Спрингстийн отлага всички дати от турнето си тази година

Т урнето на Брус Спрингстийн и групата му „И стрийт банд“ за тази година ще бъде изцяло отложено за 2024 г. по съвет на лекарите, предаде АП.

Музикантът със сценичен прякор „Боса“, който миналата седмица отпразнува 74-ия си рожден ден, „се възстановява стабилно“ от язвена болест на стомаха, се казва в съобщение за пресата. „От съображения за предпазливост“ обаче остатъкът от тазгодишното турне е отложен за следващата година.

По-рано този месец Спрингстийн обяви, че ще отложи всички дати през септември 2023 г., докато се лекува от симптоми, свързани със заболяването, което причинява образуване на язви в стомаха и тънките черва, които могат да предизвикат киселини, гадене и болки.

Тези отложени концерти включваха спирки в Балтимор, Филаделфия, Олбани и Сиракуза в Ню Йорк, Питсбърг, Вашингтон, както и концерти в Кънектикът и Охайо.

