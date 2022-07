Р ок легендата Брус Спрингстийн стана дядо за първи път, предаде ЮПИ.

"Разхождайки бебето. Лили Харпър Спрингстийн", написа в Instagram съпругата на изпълнителя Пати Скалфа под снимка на сина им Сам и годеницата му, които бутат количка.

Наследникът им е на 28 години и е пожарникар в Джърси.

На друга снимка се вижда бебето с розова шапка, бяла блузка, панталонки и розови ръкавички с един пръст.

