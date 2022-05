Откриха „Дракон на смъртта“ в Аржентина

А ржентински учени откриха нов вид огромно летящо влечуго, което нарекоха „Дракон на смъртта". Животното е обитавало Земята преди 86 милиона години по време ерата на динозаврите, съобщава Ройтерс.

Тялото на влечугото е дълго колкото училищен автобус. Находката обогатява знанията за хищниците.

Новооткритото летящо животно, вид птерозавър, е дълго 9 метра. Според учените то е предшественик на птиците и е сред първите същества с крила на Земята, които са ловували в праисторическото небе.

Ancient massive 'Dragon of Death' flying reptile dug up in Argentina https://t.co/L0oVfR07gO pic.twitter.com/dHBh8RctBf — Reuters (@Reuters) May 24, 2022

Екипът от палеонтолози намира фосилите на „Танатосдракон амару“ в Андите, в западната провинция Мендоса. Учените датират останките на влечугото отпреди 86 милиона години, от периода Креда.

Предполагаемата дата означава, че тези страховити летящи влечуги са живели поне около 20 милиона години преди астероид да падне върху това, което сега е полуостров Юкатан в Мексико и да унищожи три четвърти от живота на планетата ни преди 66 милиона години.

Argentine scientists discovered a new species of a huge flying reptile dubbed "The Dragon of Death" that lived 86 million years ago alongside dinosaurs, in a find shedding fresh insight on a predator whose body was as long as a school bus.https://t.co/HU5DGdvefz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 24, 2022

Ръководителят на проекта Леонардо Ортис каза в интервю, че невижданите досега характеристики на фосила изискват ново име на род и вид, като последният се комбинира със старогръцките думи за смърт (танатос) и дракон (дракон).

„Изглежда подходящо да го наречем така. Това е драконът на смъртта“, каза Ортис.

Рептилът вероятно е бил плашеща гледка.

Now you know where the Targaryens got their dragons from.https://t.co/epKjCrDwuA — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) May 24, 2022

Изследователите, които публикуват изследването си миналия април в научното списание „Критейшъс рисърч“ (Cretaceous Research), заявяват, че вкаменелостите са огромни, а костите класифицират новия вид като най-големия птерозавър досега открит в Южна Америка, и един от най-големите намерени някога.

„Досега нямаме откритие за близък роднина, дори за телесна модификация, подобна на тези животни", каза Ортис.

