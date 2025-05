Соларни панели вместо прозорци: Революция в зелената енергия

С лънчевата енергия отдавна се възприема като чиста и устойчива алтернатива на изкопаемите горива. Въпреки това, внедряването ѝ в ежедневието остава ограничено от редица предизвикателства. Конвенционалните слънчеви панели са твърди, обемисти и непрозрачни, което затруднява интеграцията им в съвременната градска среда и потребителските технологии. В резултат на това, използването на соларни технологии остава съсредоточено основно върху покриви и открити терени.

Но нов тип слънчеви панели, почти невидими за окото, може да променят всичко.

Прозрачните слънчеви панели имат потенциала да трансформират прозорците, автомобилите и дори телефоните ни в повърхности за събиране на енергия. Пробивът, постигнат от международния екип на проекта CitySolar, е значителен напредък за възобновяемата енергия, позволявайки на цели небостъргачи да функционират като електроцентрали, със слънчеви панели за прозорци.

За разлика от традиционните модели, тези панели от новото поколение се сливат с околната среда. Някои от тях са толкова прозрачни, че могат да достигнат до 79% прозрачност, но средният процент е около 70%.

Основната причина за този напредък е откритие на 2D материали с дебелина едва няколко атома. Тези материали, известни с името "дихалкогениди на преходен метал", демонстрират отлична способност за абсорбиране на светлината и предлагат регулируеми свойства, които могат да бъдат настроени.

Съчетаването на органични слънчеви клетки с известния с високата си ефективност материал перовскит позволи на учените да постигнат ефективност от 12,3 процента - близка до тази на търговските слънчеви клетки.

„Прозрачните слънчеви клетки могат да бъдат следващата голяма стъпка в изграждането на интегрирани енергийни решения”, споделя професор Мортен Мадсен от Университета на Южна Дания, който е един от ключовите изследователи зад пробива.

„Големите стъклени фасади, открити в съвременните офис сгради, вече могат да се използват за производство на енергия, без необходимост от допълнително пространство или специални структурни промени. Това представлява огромна пазарна възможност.“

Проектът CitySolar е първият, който преодолява основното предизвикателство с прозрачните слънчеви клетки, а именно балансирането на ефективността и прозрачността. Комбинацията от перовскит с органичен слой позволява на клетката да абсорбира електричество от близката инфрачервена и ултравиолетова светлина, като в същото време позволява на видимата светлина да преминава.

Двата материала са също така много достъпни, посочва професор Мадсен, което прави технологията подходяща за внедряване в търговски мащаб. Понастоящем проектът е на ниво на технологична готовност (TRL) между пет и шест, което означава, че е в междинния етап между доказването на концепцията и прототипа.

Той вече е получил почти 4 милиона евро финансиране от ЕС с надеждата да помогне на Европа в стремежа ѝ да постигне пълно декарбонизиране на строителния сектор, който представлява приблизително 40% от енергийното потребление на континента. Екипът, стоящ зад откритията, в момента провежда дискусии с индустриални партньори за увеличение на производството на прозрачните слънчеви панели и тяхното предоставяне за бъдещи строителни проекти.

„Все още имаме подобрения в изследванията, но най-важното е, че знаем къде са предизвикателствата и имаме ясна стратегия за тяхното преодоляване,“ заявява професор Мадсен. „Можем да увеличим мащаба на това, което имаме, но имаме нужда от бизнес партньори.“

Иновативни инженерни подходи

