"Непринудено величие" и вълшебни залези: "Гучи" с нова шеметна колекция

М одна къща "Гучи" се опита да пресъздаде магията на летните залези на Седмицата на модата в Милано с цветна линия, която на моменти препращаше публиката към 60-те години на миналия век, предаде Ройтерс.

Творческият директор Сабато де Сарно започна представянето на колекцията си за сезона пролет/лято 2025 г., наречена "Непринудено величие", със сако с цип и дълги до земята панталони, разкроени в долната част и съчетани с маратонки.

Моделите носеха драпирани рокли или рокли без ръкави в различни цветове, украсени със златни катарами, както и рокли от прозрачна дантела.

A precise moment in time. A moment to seize and live to the fullest. It’s the moment the sun dives into the sea at the end of an August day. — Creative Director Sabato De Sarno on his new #GucciSS25 womenswear collection presented at @triennalemilano. #GucciIstante #MFW pic.twitter.com/9bsQdhpHwY