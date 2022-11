Алесандро Микеле напуска "Гучи"

Т ворческият директор Алесандро Микеле напуска модна къща "Гучи", водещата марка на френската група за луксозни стоки "Керинг" (Kering), предаде Франс прес, позовавайки се на информация на американския вестник "Уиминс Уеър Дейли" (Women's Wear Daily, WWD).

"Според добре осведомени източници творческият директор Алесандро Микеле напуска марката", пише изданието, според което тази вечер се очаква изявление.

Could a major change be taking place at Gucci? https://t.co/aNKvTkMeXa