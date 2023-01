Сабато де Сарно е новият творчески директор на "Гучи"

И талианският дизайнер Сабато де Сарно е назначен за творчески директор на "Гучи", предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение на компанията "Керинг", собственик на модния бранд.

Той ще представи първата си колекция за марката по време на Седмицата на дамската мода в Милано през месец септември.

Сабато де Сарно започва кариерата си в "Прада" през 2005 г., след което преминава през "Долче и Габана", преди да се присъедини към "Валентино" през 2009 г., където заема няколко поста, преди да започне да отговаря за колекциите мъжка и дамска мода, като работи в тясно сътрудничество с главния дизайнер Пиерпаоло Пичоли.

Задачата на италианеца в "Гучи" е да възроди марката, която след значителен растеж между 2015 и 2019 г. започна да губи инерция в последните години. "Горд съм да се присъединя към модна къща с толкова необикновена история и наследство, успяла през годините да приеме и съхрани ценности, в които и аз вярвам. Трогнат и развълнуван съм да допринеса с моята творческа визия за марката“, се казва в изявление на Де Сарно, разпространено от "Керинг".

