Бившият творчески директор на "Гучи" Алесандро Микеле поема "Валентино"

Б ившият творчески директор на "Гучи" Алесандро Микеле поема модна къща "Валентино", съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на изявление на модната къща.

51-годишният Микеле напусна "Гучи" през 2022 г. Във "Валентино", основана през 1960 г., той ще наследи Пиерпаоло Пичоли, чието внезапно оттегляне беше оповестено през миналата седмица.

Perspective by Rachel Tashjian: Alessandro Michele, who transformed Gucci, is off to Valentino. It’s just one of the latest big moves in fashion’s musical chairs. https://t.co/rSzeuBOdhS