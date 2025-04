Неписаните модни закони на принцеса Кейт: Шапки, червено и кралски протокол

К ралските дами са задължени да се придържат към строги модни правила при публичните си изяви. Скромни дължини на полите, неутрален лак за нокти и дискретни деколтета са част от добре познатите елементи на кралския дрескод при официални ангажименти. Но как стои въпросът с шапките?

От HELLO! потърсиха мнението на бившия кралски иконом и експерт по етикет Грант Харолд, който е бил личен иконом на тогавашния принц Чарлз в продължение на шест години. Той ни помогна да разберем какви са допустимите аксесоари за глава за принцеса Кейт, Зара Тиндал и другите дами от кралското семейство.

