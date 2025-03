Кейт Мидълтън отбеляза Деня на майката с трогателно видео - вижте го

К ейт Мидълтън отпразнува Деня на майката в Обединеното кралство в неделя с прочувствена публикация в Instagram – година след като нейният неуспешен опит за редактиране на снимка предизвика полемика и малко преди да обяви, че има рак.

43-годишната принцеса на Уелс сподели видео, посветено на майката природа, в което е заснета как докосва дърво и върви през поле. „През последната година природата беше нашето убежище“, написа Мидълтън. „Нека в този Ден на майката да празнуваме майката природа и да признаем колко ценна е връзката ни с естествения свят – не само за нашето вътрешно равновесие, но и за осъзнаването на ролята ни в многообразния гоблен на живота.“

На миналогодишния празник Мидълтън публикува снимка със съпруга си, принц Уилям, и трите им деца – принц Джордж (11), принцеса Шарлот (9) и принц Луис (6), след като беше далеч от публичното пространство заради коремната си операция през януари 2024 г.

„Благодаря ви за милите пожелания и непрестанната подкрепа през последните два месеца“, написа тогава принцесата под семейната снимка. „Желая на всички честит Ден на майката!“

Впоследствие обаче изображението беше подложено на остри критики заради множество грешки при редактирането. Няколко водещи фотоагенции, включително Associated Press, оттеглиха снимката и предупредиха медиите да не я използват, тъй като е била „манипулирана“.

Агенциите дори отправиха искане към двореца Кенсингтън за предоставяне на оригиналната версия, но той отказа. В отговор Мидълтън публично призна, че самата тя е редактирала изображението.

„Както много любители фотографи, понякога експериментирам с редактиране на снимки. Извинявам се за всяко объркване, което семейната снимка, споделена вчера, е предизвикала“, написа тя в X (бившия Twitter) по онова време.

