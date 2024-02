Немезис: Къде се крие невидимият спътник на нашето Слънце? (ВИДЕО)

В ъпреки вековете на изучаване и десетилетията на изследване, остават много неща, които не знаем за нашата Слънчева система. И докато планетите и луните се вихрят в безкраен танц една около друга, отдавна се носят слухове за мистериозен скрит партньор - втора звезда в Слънчевата система.

Немезис (Nemesis - "Противник"), хипотетичният тъмен спътник на нашето Слънце, може да се крие там. Тази неуловима звезда остава вълнуваща загадка. Въпреки десетилетия на спекулации и многобройни търсения, научните доказателства за Немезис остават непотвърдени.

Наистина ли обикаляме около Слънцето с невидим спътник или Немезис е космически фантом?

В това изследване учените навлизат в сенките на нашите небеса, изследвайки търсенето на Немезис и последиците от неговото откриване (или липсата му) както за историята, така и за бъдещето на живота на Земята.

И така, какво е това?

Някои астрономи предполагат, че нашата Слънчева система няма само една звезда. Вместо това те вярват, че Слънцето може да има придружаваща звезда джудже, която са нарекли Немезис.

Зловещото име:

Учените спекулират, че този тъмен разрушител може да повлияе на орбитите на обекти, произхождащи от далечните краища на Слънчевата система, като ги насочи към Земята и периодично причинява масови изчезвания. Съществуването на Немезис е постулирано за първи път през 1984 г. от Ричард Мюлер от Калифорнийския университет в Бъркли. Той предполага, че звезда джудже може да обикаля около Слънцето на разстояние от 1,5 милиона светлинни години.

Той започва да работи върху теорията, след като той и други учени забелязват, че събитията от масово измиране на Земята изглежда имат цикличен модел, случващ се на всеки 27 милиона години. Било решено, че при толкова дълги времеви интервали единственото обяснение може да бъде астрономическо (Космосът е много, много голям и отнема много време, за да стигне нещо до някъде).

Теорията се развива с изследвания на по-късни изследователи, които предполагат, че Немезис може да бъде кафяво или бяло джудже или дори звезда, толкова малка, че едва ли е по-голяма от Юпитер (който все пак е по-голям от всички други планети в Слънчевата система, взети заедно). Всички тези звезди са много тъмни, което би обяснило, защо Немезис не е бил забелязан преди.

