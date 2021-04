Не сте я виждали така: Кейт Мидълтън подкара трактор

Д ва дни преди 10-ата годишнина от сватбата си херцогът и херцогинята на Кеймбридж посетиха североизточната английска провинция, където изведоха на разходка агне и се опитаха да управляват трактор.

Първа спирка за двойката във вторник бе фермата "Мейнър" край Дарлингтън в окръг Дърам. Там Кейт Мидълтън и принц Уилям разгледаха животните, а собствениците им разказаха за грижите и устойчивите методи на работа, с които увеличават продуктивността и опазват околната среда, както и за предизвикателствата по време на кризата заради COVID-19.

По време на визитата си херцогът и херцогинята се редуваха да управляват трактор с помощта на един от работниците.

За срещата си с фермерите херцогинята на Кеймбридж беше избрала ежедневно облекло - дънки, пуловер, познатото си яке в цвят каки и любимия си чифт кафяви ботуши на марката Penelope Chilvers, които носи още от 2004 г. насам, разказва Edna.bg

Kate Middleton and Prince William get their hands dirty as they pet sheep and drive a tractor during farm visit pic.twitter.com/TFCkAOBL1n

Кейт Мидълтън и принц Уилям продължиха деня си, гостувайки на местния младежки проект Cheesy Waffles, който се възползва от дарения от благотворителния фонд по случай сватбата на двойката през 2011 г.

По време на срещата с организацията, която предоставя помощ за лица със специални нужди, херцогът и херцогинята се включиха в игра на голф и изглежда, че искрено се забавляват. Във видео от посещението се вижда как Кейт се разсмива след като пропуска да удари топката при първия си опит, но на втория успява да уцели.

The Duke and Duchess of Cambridge have visited the Cheesy Waffles Project in County Durham, which received money from their £1m wedding charity fund 10 years ago. It helps people aged 7 to 35 to develop skills and independence. Kate may need some help with her golf skills. pic.twitter.com/qYT1HtQeqB