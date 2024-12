Михаел Шумахер ще става дядо

М ихаел Шумахер ще стане дядо, след като дъщеря му Джина обяви, че е бременна от съпруга си Иън Бетке.

Джина сподели новината с феновете си на страницата си в Instagram, като публикува снимки на малко кончее, застанало до розови балони.

„С нетърпение очакваме появата на нашето малко момиченце“,написа тя.

Това се случва само два месеца след като тя и Бетке се ожениха в луксозната вила на семейство Шумахер в Майорка, която те купиха за 27 млн. паунда през 2017 г.

