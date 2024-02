Магическа пръчка или голям нож: Защо полиция нахлу в хотел заради фен на Хари Потър

Т ози уикенд въоръжени полицаи са се отправили към хотел, след получен сигнал за мъж с "голям нож" в сградата - само за да открият, че той е фен на Хари Потър, въоръжен само с магическа пръчка.

Полицай Ник Уорд разказва: "Тази сутрин посетих голям хотел в Ендърби заедно с няколко въоръжени офицери след сигнал за мъж, който носел "голям нож" в близост до асансьорите. След разследването бързо установихме, че става въпрос за фен на Хари Потър с магическа пръчка. За щастие, не е причинена вреда на никого от жителите и нямаше следи от Волдермор."

Armed police raid hotel after Harry Potter fan with wand mistaken for knifeman https://t.co/thsrqbtBXF pic.twitter.com/lN5SgErXh2

Потребителите на Facebook бързо видяха забавната страна, като Леташа Моне Нунан написа: "Ти ли си Сириус?!" Марк Джеймс Смит добави: "EXPECTO PATROL-MAN".

Не всеки ден на полицаите се случва да присъстват на забавни инциденти, но от време на време се съобщава за забавни "нарушения". През 2023 г. полицаите изпитали облекчение, когато "безжизнено тяло", намерено в полето на фермер, се оказало плашило. Полицията се е отзовала на съобщения от пътник, който е забелязал фигурата от прозореца на влака.

