Психичните разстройства на героите от "Хари Потър", които не са споменати в книгите

Г ероите в "Хари Потър" имат различни личностни проблеми, които може да не привлекат вниманието на някого от пръв поглед, но когато се вгледате в тях и ги анализирате задълбочено, може да откриете, че те не са толкова съвършени, колкото си мислите.

Някои от тях изглежда страдат от личностни проблеми, психологически разстройства и т.н. Затова нека се качим на влака от перон 9 ¾ и да посетим Хогуортс, за да се запознаем с героите през призмата на психолога.

1. Хари Потър

Въпреки че Хари е добро, чувствително момче, което винаги е готово да помогне, той страда от синдрома на самозванеца. Това психологическо явление се проявява, когато човек постоянно се страхува, че няма да отговори на очакванията на другите, търси потвърждение за постиженията си и се съмнява в собствените си способности. Въпреки външните доказателства за тяхната компетентност, податливите на този синдром продължават да вярват, че не заслужават успеха си.

Хари очаква твърде много от себе си, страхувайки се, че другите ще се подиграват на неуспехите му и ще го смятат за некомпетентен. Той приписва победите си на това, че е бил на точното място в точното време, получавал е помощ от другите или дори отрича собствените си заслуги. Често първопричината за този синдром е унизително или обидно преживяване в детството, което затруднява човека да прояви лидерски способности и да повярва, че е уникална личност, заслужаваща уважение. Знаем как Хари е прекарал детството си, понасяйки много подигравки и тормоз. Ето защо страхът му, че няма да оправдае очакванията на Дъмбълдор, или съмненията, че ще победи Черния лорд, не са изненадващи.

Съвременните изследвания показват, че двама от всеки петима успешни хора изпитват синдрома на самозванеца. В съвременното общество това разстройство често засяга жените, като много успешни бизнесдами вярват, че другите надценяват способностите им именно поради този синдром.

Harry before his first Quidditch match ✨ pic.twitter.com/SNJsF7pgs3 — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) January 25, 2024

2. Рон Уизли

Рон е най-малкият син в голямото семейство Уизли със 7 деца. По-големите му братя са талантливи, активни и винаги в центъра на вниманието, а Рон постоянно се сравнява с тях. Той се смята за твърде "обикновен" и се бори с ниско самочувствие.

Рон е чувствителен към критиката и коментарите на другите, страхува се да изразява творческите си идеи и копнее за похвала и одобрение от другите. Подобно на всички хора с ниска самооценка, той е склонен да критикува не само себе си, но и близките си. Неспособен да приеме себе си такъв, какъвто е, и лишен от равновесие и вътрешна хармония, Рон подсъзнателно започва да търси недостатъци в приятелите, семейството и заобикалящия го свят. С напредването на възрастта Рон все по-често изразява своето недоволство и критичност.

Такива хора лесно се влияят от внушенията на другите (например Рон бързо вярва, че Хари не го смята за приятел). Ниската самооценка насърчава раздразнителността, ревността, самообвиненията и пречи на човека да вярва, че може да постигне успех и да бъде интересен за другите.

ron weasley pic.twitter.com/vjnO9VIwtB — azu lvs jo y pilu (@makngthbed) January 27, 2024

3. Хърмаяни Грейнджър

Какво знаем за Хърмаяни? Тя е планирала всичко до последната минута, с добре обмислен и систематизиран план. Тя е организирана, сериозна, целеустремена и решителна. Хърмаяни очаква твърде много от себе си, като постоянно има нужда да доказва превъзходството си, за да повиши самочувствието си. Най-лошото нещо за нея е да бъде изключена от училище.

Хърмаяни явно проявява всички симптоми на синдрома на отличника, тъй като за нея е от решаващо значение да постига най-добри оценки, да получава похвали от ръководителите и да получава признание от съучениците си. Човек може да си помисли, че такъв човек никога не преживява стресови ситуации, но в действителност Хърмаяни живее в постоянен стрес, страхувайки се, че няма да покрие високите си стандарти, и изпитвайки ужас да не допусне грешки. Всяко отклонение от правилата е ужасяващо за нея. Всичко, което е извън нейния контрол, предизвиква голям стрес, особено в сферата на емоциите и взаимоотношенията.

Синдромът на отличника постепенно превръща човека в такъв с високи постижения, но го лишава от спонтанност и възпрепятства творческото му развитие и способности.

Still looking for a Hermione granger to date no minors pic.twitter.com/mlpYkQNFFt — Harry James Potter (@harrypotterrp56) January 25, 2024

4. Фред и Джордж Уизли

При близнаците Уизли се наблюдава ясно изразена хиперактивност, която съпътства синдрома на дефицит на вниманието. Те са умни и талантливи, но предпочитат да прекарват времето си в по-интересни занимания, отколкото в учене.

И двамата братя са безгрижни и бъбриви, като не обичат да изпълняват инструкции или да изпълняват рутинни задачи. Организираността и спазването на крайни срокове определено не са силната страна на близнаците Уизли. Трудно им е да седят на едно място, затова творческите дейности са по-привлекателни за тях.

Те лесно се разсейват, превключват от една дейност на друга и винаги са пълни с различни идеи. Амбициите им понякога дори надхвърлят възможностите им.

Fred and George Weasley from Harry Potter pic.twitter.com/NkS1vq5at4 — BEST CHARACTERS IN THE WORLD (@bestchxracters) February 21, 2021

5. Невил Лонгботъм

Много хора, които са преживели травматични събития, страдат от състояния като посттравматично стресово разстройство. Подобно тежко психично разстройство може да доведе до различни последици и да предизвика нови симптоми и диагнози.

Невил е развил този синдром вследствие на тежка травма в детството. Родителите на Невил са доведени до лудост, след като са измъчвани от смъртожадните. Той успява да се докаже като магьосник едва след като дядо му го избутва през прозореца с главата надолу. Разбира се, тези събития не оставят Невил невредим - той изпитва повишена тревожност, трудности с концентрацията и вниманието. Невил се бори с емоционалната нестабилност и вземането на решения, поради което му е трудно да изпитва щастие.

Посттравматичното стресово разстройство може да доведе до кошмари, психопатично повторно преживяване на събитията (ретроспекции) и загуба на собствената идентичност. Такъв човек ще се опитва да избягва всякакви асоциации, събития и хора, които могат да му напомнят за травмата, предизвиквайки негативни реакции и емоции.

What movie scene hits you hard every time?



Neville's speech in Harry Potter and the Deathly Hallows (as well as the scene when they walk in and see all the dead, including Fred and Remus.) It's so heartbreaking yet empowering and makes me emotional everytime. https://t.co/QSUvRyJqxQ pic.twitter.com/wWMcbHvAFK — 🏳️‍🌈Author Joharra Harper🏳️‍🌈 (@BooksSeeker) January 28, 2024

6. Луна Лъвгуд

Хората като нея се чувстват различни от другите и специални.

Шизотипното разстройство се характеризира с откъсване от реалността, ексцентрично поведение, разстроени мисли и емоции, но все още не е шизофрения. Такива лица са склонни да се изолират социално. В допълнение към нетрадиционното облекло, поведението и речта на Луна също се отклоняват от общоприетите норми.

Луна се потапя в собствения си свят на илюзии и възприема реалния свят през призмата на преживените от нея емоции и неправилните асоциации между нещата.

Хората с шизотипно разстройство са склонни да вярват в злото око, телепатията, ясновидството и като цяло са лесно внушаеми и прекалено доверчиви. Такива хора често стават жертви на секти и измамници. Депресията, дисфорията, промените в настроението и параноичните мисли често съпътстват шизотипното разстройство.

7. Драко Малфой

Нарцисизмът е черта на психиката, при която човек се възприема като специална, уникална личност и вярва, че превъзхожда околните, което невинаги отговаря на действителността.

Малфой има прекомерно висока самооценка за себе си и раздуто его. Той страда от патологичен нарцисизъм, като вярва, че е от най-висока класа, и презира и открито експлоатира другите. Умишлено демонстрира своето превъзходство и арогантност, като смята, че по този начин ще спечели уважението на другите. Манипулацията и лъжата са естествени за Драко - той лесно ще намери оправдание за всякакви укорими действия, ако те водят до лична изгода или ласкаят суетата му.

Драко Малфой уважава само онези, които принадлежат към елита на обществото. Зад маската на суетата си той крие страх от това да не бъде унижен и непризнат. Такива хора постоянно се нуждаят от похвали, привилегии и демонстративно подчинение.

"It's cold and cruel to begin with, but it's somehow beautiful, and you miss it when it's not there. And if you hold it in your hands close enough and long enough, it changes. It melts. It is exceptionally lonely, being Draco Malfoy. pic.twitter.com/RSeBqdQSH2 — Illuminati (@taj_matic) January 27, 2024

8. Хагрид

Не искаме да кажем, че Хагрид има проблеми с ученето или му липсва умствено развитие, тъй като това не е вярно. Просто Хагрид предпочита да се потопи изцяло в интересите си, без да обръща внимание на това, което се случва около него.

Той е донякъде асоциален и кръгът му от познати е много тесен. Хагрид живее в къща в покрайнините на Хогуортс, занимава се с това, което обича, и изглежда доста доволен.

Приятелството между триото млади магьосници и Хагрид е съвсем разбираемо - Хърмаяни иска да го "спаси", Рон се чувства уверен в присъствието на великана, а Хари оценява факта, че Хагрид не очаква от него невероятни постижения.

This flying from Atlanta to LA in the winter must stop. I show up to LAX when it’s 78° outside and I’m dressed like Hagrid smh pic.twitter.com/vYJ66SVcxd — Oochie Mic (@TopherPatt) January 31, 2024

9. Професор Дъмбълдор

На пръв поглед диссоциалното личностно разстройство или социопатията може да не изглеждат приложими към Дъмбълдор. Ако обаче разгледаме по-внимателно симптомите на това разстройство, ще видим, че такива хора не са способни да се съобразяват със социалните норми, могат да бъдат донякъде безотговорни и склонни към риск, лицемерни и трудно се справят със задълбоченото планиране.

Дъмбълдор е съпричастен, защото помага на хора с проблеми, но често пренебрегва социалните граници. За него е по-лесно да определя собствените си граници. Той съзнателно въвлича Хари във всякакви неприятности, като напълно осъзнава, че това може да завърши зле.

Той може да заблуждава хората, за да се възползва от тях. Но въпреки всичко, той все още е добър и намеренията му са добри, защото социопатията му създава повече трудности за него, отколкото за когото и да било другиго.

Which Albus Dumbledore did you prefer?



Richard Harris or Michael Gambon



I preferred Michael Gambon pic.twitter.com/9bWgei1vpR — Dr. Absurd 🎭 (@80sHorrorDude) January 28, 2024

10. Сивиръс Снейп

Сивиръс е човек, който е преживял несподелена любов и болка от загуба. Снейп не иска да се отърве от миналото и живее с трагичните си спомени. Душата му е пълна с болка, която не може да сподели с никого. Той се опитва да я скрие зад студена личност и строг поглед, макар че това е само маска. Диагнозата му е дистимия - вид продължителна депресия.

Джоан Роулинг описва много подробно симптомите на тежка депресия при професора по отвари - той не се грижи за хигиената си, носи едни и същи дрехи и не поддържа чистотата в собственото си жилище. Той не се интересува от срещи с нови хора, нито пък обръща специално внимание на тези, които познава от известно време. Трудно му е да се откаже от минали събития и да се наслаждава на живота. Въпреки емоционалните си сътресения, той е способен да запази спокойствие в стресови ситуации.

С течение на времето тежката депресия се придружава от допълнителни разстройства - пристъпи на паника, изключителна социална тревожност и склонност към разрушителни зависимости.

"Critics described as tragic the fact that Alan Rickman wasn't nominated for an Oscar for his portrayal of Severus Snape in the Best Supporting Actor category"

Daniel radcliffe said "I don't think there's going to be another performance from an actor in a sporting role that is so pic.twitter.com/qudDMCwRDx — who? the hbp bitch (@halfbloodqueen7) January 15, 2024

11. Гилдрой Локхарт и Рита Скийтър

Гилдрой Локхарт е пълно и недвусмислено въплъщение на човек, чийто език не умее нищо друго освен да лъже и да се самоизтъква. Той лъже толкова често, че дори сам се е убедил в голямата си значимост за света. Същото се отнася и за Рита Скийтър, която просто не може да не преувеличава и клевети, за да увеличи стойността на своите статии. Тяхната диагноза е на патологични лъжци.

И двамата герои са и доста класически нарцистични, а изследванията показват, че прекомерната лъжа и нарцисизмът могат да вървят ръка за ръка, когато става дума за власт и самочувствие.

4 Best Minor Characters In Harry Potter Movies

1.Rita Skeeter

Rita is the worst kind of journalist, only interested in attaching her name to shocking headlines pic.twitter.com/89PbIjYJJq — MovieLovers. (@UzomaUgoala69) January 29, 2024

12. Аластор Муди (Лудоокия)

Известно е, че Аластор Муди е силно параноичен човек. Лудоокия вярва, че да бъдеш винаги подготвен за най-лошия сценарий, е практично въз основа на собствения му опит от войната, но от мястото, където седят всички останали, той е направо луд.

13. Белатрикс Лестранж

Белатрикс е известна с голямата си емоционалност, театралност и преувеличени маниери. Тя страда от хистрионно личностно разстройство, а може би дори му се наслаждава. Белатрикс обича да драматизира, да флиртува и го прави, за да привлече внимание, но невинаги по подходящ начин. Наред с ексцентричността си тя се облича доста провокативно, подчертавайки сексуалността си и откроявайки се от тълпата.

Поведението ѝ често е провокативно. Освен това тя се привързва прекалено много към хората и тълкува отношенията си като по-близки, отколкото са в действителност. Белатрикс е зависима от мнението на другите и лесно се поддава на влиянието на хора или ситуации, като жадува за популярност и признание. В моменти на самота тя изпитва вътрешна празнота и се измъчва от мисълта, че в действителност не заслужава любов.

Това състояние често е придружено от антисоциално или нарцистично поведение. Интересно е, че последните проучвания показват еднакво разпространение на хистрионното личностно разстройство сред жените и мъжете, въпреки че преди това то се е смятало за предимно женско разстройство.

daily bellatrix lestrange appreciation post pic.twitter.com/4G43JrFsCk — loganberry : shedtwt (@berry_baby__) January 30, 2024

14. Лорд Волдемор

Безсърдечност, липса на емпатия, бездушие - всички тези черти описват Волдемор. В поведението му ясно личат признаци на психопатия. Това разстройство може да бъде вродено или придобито в ранна детска възраст и представлява сериозно разстройство на нервната система. Такъв човек е способен на измама и престъпления, за да постигне целите си.

Патологичната измама и склонността към мошеничество му помагат в неговите стремежи. Такива хора често са харизматични и умеят да печелят хората на своя страна, но само за да задоволят собствените си амбиции. Ако не успеят да постигнат желанията си, те стават още по-безсърдечни и жестоки. Човек никога не може да знае какво да очаква от такива хора, тъй като психопатът може да отприщи вълна от гняв във всеки един момент. За такива хора е лесно да нарушават установените социални норми - те предпочитат да стъпват по лицата на хората, за да постигнат целите си, като не се интересуват от нищо друго освен от собственото си его.

Чувството за вина е чуждо на Волдемор - той проявява единствено безразличие и презрение към проблемите на другите хора. Волдемор вреди на другите както физически, така и психологически, като истински психопат.