В Дубай представиха най-скъпият парфюм в света, който постави едновременно три Гинес рекорда, предаде агенция ЮПИ.

Супер луксозният продукт е дело на местната парфюмерийна компания Spirits of Dubai, а търговската марка на унисекс уханието е "Шумух" (SHUMUKH).

Бутилката на продукта държи рекорд за най-много инкрустирани диаманти в нея - над 3571.

Самият парфюм също е най-скъпият и неговата цена е 1,295 милиона долара.

Бутилката на парфюма е поставена върху пиедестал на колела и тя се насочва с дистанционно, което регулира височината и посоката на спрея. Тя също постави Гинес рекорд като най-голямата, пусната на пазара, с височина 1,97 метра.

