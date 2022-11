Печеното ни за вечеря може да съдържа над 230 000 микрочастици пластмаса

П еченото за вечеря може да съдържа над 230 000 микрочастици пластмаса, съобщи сайтът на „Дейли мейл“.

Според учените яденето на тази храна всеки ден може да се равнява на поглъщането на две найлонови торбички годишно.

Изследването е проведено от екип на университета в Портсмут.

Микрочастиците пластмаса са с дължина, по-малка от 5 мм. За да проверят как пластмасата си намира път към храната, репортерът на предаването „Добро утро, Британия“ Мишел Морисън и нейните деца приготвят две еднакви ястия за вечеря, включващи печено пиле, картофи, моркови, броколи и Йоркширски пудинг.

Първото ястие е приготвено от продукти, опаковани в пластмаса. Продуктите, използвани за второто, не са били опаковани. Резултатът показва, че ястието, за което са използвани опаковани продукти, съдържа седем пъти повече микрочастици пластмаса в сравнение с другото.

Според учените опаковките са най-лесният път, по който пластмасата влиза в човешкото тяло. Продуктите, които не са предварително опаковани в пластмаса, са с 37 процента по-евтини.

