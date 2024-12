Кой спечели конкурса за най-забавна снимка на дивата природа?

Т азгодишните награди Nikon Comedy Wildlife Photography Awards отпразнуваха по-невинната и игрива страна на природата, като представиха невероятен набор от забавни и причудливи моменти, уловени в дивата природа. От неочаквани срещи до неудобни ситуации, наградените снимки подчертават хумора и чара на животинското царство, напомняйки ни, че дори животните с усъвършенствани инстинкти понякога могат да бъдат лишени от грация.

Изображението „Заклещена Катерица“ на Милко Маркети бе избрано за победител сред рекордните над 9000 кандидатури, което е най-високият брой, получен за 10-годишната история на състезанието.

The best pictures from the Nikon Comedy Wildlife Photography Awards (2024)



1. Milko Marchetti was named the overall winner and winner of the mammal category with this image of a squirrel entering its hide. © Milko Marchetti/Nikon Comedy Wildlife