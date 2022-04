Катрин Бигълоу ще режисира трилър за Netflix

П о примера на Джейн Кемпиън, чийто мрачен уестърн "Силата на кучето" за Netflix ѝ донесе режисьорски Оскар, Катрин Бигълоу се е ориентирала към стрийминг гиганта за следващия си проект, съобщи Variety.

Преди броени дни Кемпиън стана едва третата дама, удостоена с Оскар в по традиция доминираната от мъже категория. През 2010 г. Катрин Бигълоу записа името си в историята като първата жена, спечелила награда на американската киноакадемия за режисура за "Войната е опиат".

Academy Award winner Kathryn Bigelow is directing a new movie for Netflix!



Aurora — adapted by David Koepp, from his upcoming novel — follows characters who are coping with the collapse of the social order, set against a catastrophic worldwide power crisis. pic.twitter.com/l1fOiuu6Ry