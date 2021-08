Карантината вдъхнови британка да свали 64 кг за 7 месеца

Б ританка на 45 години отслабна с 64 кг за седем месеца и сподели как го е постигнала, пише в. "Дейли мейл".

Сара Армстронг напълняла заради хронични болести, но и добре похапвала. Тя страда от фибромиалгия, която причинява болки по цялото тяло, и от астма. Заради 143-те си килограма ходела с бастун и мислела, че не може да спортува.

“7 months on, I’ve lost 9 stone 12.5lbs and my BMI is 29.2. As the pounds came off I noticed a difference in my confidence and ability to do things. This diet has changed my life completely."



