Микеле Мороне отрече да е причина за раздялата на Меган Фокс и МGК

Б ременната Меган Фокс все още не е преминала към друг сърцеразбивач след раздялата си с Machine Gun Kelly.

На фона на спекулациите, че нещо се готви зад кулисите с колегата ѝ от „Подчинение“ Микеле Мороне, след като се появи видео, на което двамата изглеждат кокетно, представителят на италианския актьор загърби слуховете.

honestly if megan fox dumped mgk for this fine man i would not blame her AT ALLLLL pic.twitter.com/QPC3xkA1Na

„Всякакви обвинения отвъд работното приятелство са просто неверни. Те снимаха филм заедно преди година. В момента Микеле е в Италия, където снима друг проект“, заяви говорителят на Мороне пред TMZ във вторник.

Слуховете за звездите от научно-фантастичния трилър се разнесоха, след като те се появиха в клип заедно - а химията им беше неоспорима. Фокс нежно се опираше на Мороне, докато той ѝ се усмихваше и се закачаха един друг.

„Няма ли да си говорим?“, пита закачливо 38-годишната актриса от „Тялото на Дженифър“ 34-годишния тъмнокос актьор. Мороне изглежда объркан, тъй като Фокс го прекъсва, след като се разсмива.

„Знам, това е видео - но - така, някой трябва да говори или е много неловко“, добави тя. Тогава Мороне случайно казва: „Спонджбоб“, което кара звездите да се сближат още повече, докато спорят как да произнасят името на анимационния детски герой, който живее в морето.

Искрите им са твърде горещи във възкръсналия клип, което предизвика реакциите на феновете.

„Честно казано, ако Меган Фокс захвърли МGК заради този прекрасен мъж, няма да я обвинявам изобщо“, коментира един от зрителите в X.

„Той я иска omfg“, сподели трети, а някой друг отговори: „Като че ли химията им в този филм беше безумна“.

Макар че химията е трудна за пренебрегване, източници споделиха, че видеото на Фокс и Мороне е заснето преди повече от година, докато са били на снимачната площадка на „Подчинение“.

Филмът разказва за борещ се за оцеляване баща (Мороне), който купува реалистичен андроид с изкуствен интелект на име Алис (Фокс), за да му помага в ежедневните дейности, когато съпругата му се разболява.

Всичко започва добре, докато Алис внезапно не се обсебва от собственика си и не стига до големи - и дори убийствени - усилия, за да го има само за себе си.

Трилърът излезе на екран по-рано тази година; сега обаче е достъпен за гледане в Netflix.

A married man regrets having sex with an AI robot and now he has to break up with her.



Megan Fox and Michele Morrone star in Subservience, now on Netflix. pic.twitter.com/BmKjWlSGwZ