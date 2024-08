Блейк Лайвли облече роклята на Бритни Спиърс (СНИМКИ/ВИДЕО)

Б лейк Лайвли не скри вълнението си, че пресъздаде визията на една музикална суперзвезда по време на последната спирка от престурнето на филма It Ends with Us ("Никога повече").

36-годишната Лайвли направи всичко възможно за премиерата на червения килим на филма в Ню Йорк във вторник, 6 август, и отдаде почит на Бритни Спиърс, като облече ретро рокля на Versace, която певицата "Gimme More" носеше през 2002 г.

Blake Lively wears Britney Spears’ iconic Versace dress from 2002 at ‘It Ends With Us’ premiere:



“Britney Spears has meant so much to me forever. I'm a forever Britney stan.” pic.twitter.com/uPR37IRn3O — Pop Crave (@PopCrave) August 7, 2024

„Това е истинската рокля на Бритни“, казва Лайвли ексклузивно пред PEOPLE.

„Трябва да е в Смитсониън или Метрополитен. Но е за моя сметка. Чувствам се такава късметлийка!“, казва Лайвли.

Напълно в съответствие с облеклото с флорална тематика, което тя носи цялото лято - свързано с нейния герой Лили Блум и нейния магазин за цветя във филма - роклята на Versace включва няколко украсени цветя през кръста й. Многоцветната рокля с пайети има деколте и асиметрично изрязване на корсажа.

Оживена, допълнена с пръстени от фината линия бижута на Lorraine Schwartz, всеки от които съответстваше на цветовете на роклята, включително ярко розово и пастелно синьо, и чифт висящи обеци със същите цветове. Тя носи изчистени обувки.

Междувременно нейният грим също бе в тон с цветовете на роклята. Лайвли имаше нежно розови сенки за очи, които подхождаха на матовото й червило. Тя остави дългата си руса коса на разпуснати вълни, които се спускаха по гърба й.

Лайвли също сподели сладко послание за певицата-суперзвезда в своите Instagram Stories във вторник:

„Кралицата, която накара всички ни да искаме да блестим и да пишем и споделяме нашите истории“, написа тя над снимка на Спиърс, облечена в ансамбъла на Versace през 2002 г.

„Бритни, ние всички от поколението на хилядолетието имаме история за един момент или години, в които ни накара да искаме да блеснем и да вдъхнем страхопочитание със сила, радост и изключително упорит труд“, добави тя.

„Благодаря ти за примера и приноса ви жените да разказват своите истории.“, допълни актрисата.

Лайвли мина по червения килим със съпруга си Райън Рейнолдс, който носеше маслиненозелен костюм с бутониера с бели цветя - също като препратка към героя на Лайвли. Те също бяха придружени от колегата на Рейнолдс от Deadpool & Wolverine Хю Джакман.

Откакто стартира промоцията на филма, базиран на едноименната книга на Колийн Хувър, през юни, Лайвли носи цветя по всякакъв начин, по който може да ги намери.

„Толкова съм развълнувана, защото преди години, когато направих A Simple Favor ("Лесна услуга"), хората си казаха: „Защо се обличаш като героя си? Защо си в костюми?“, каза Лайвли, споменавайки промоционалното си турне през 2018 г. за филма на Пол Фейг, за който току-що засне предстоящо продължение.

‘A SIMPLE FAVOR 2’ begins filming in April in Italy. pic.twitter.com/DY6cigLKDF — Film Updates (@FilmUpdates) February 9, 2024

„И аз си казах, защото нямаме пари за маркетинг, за да рекламираме този филм. Това е малък филм и единственото нещо, на което хората наистина обръщат внимание на тези интервюта за пикантни вечери, са снимките на модата, така че ако нося само мъжки костюми, хората ще си кажат: „Защо тя просто носи костюми?“ И тогава те ще кажат: „О, защото тя е във филм и носи мъжки костюми.“ Това е маркетингов трик, за да се опитаме да накараме хората да обърнат внимание на нашия филм. И проработи.”, допълва Лайлви.

Лайвли със сигурност има повече флорални визии в ръкава си, тъй като излизането на It Ends with Us наближава. Въпреки че е носила всичко - от мини рокли до дънки с щампи на цветя и къси панталони с цветя до бродирани панталони, трябва да има нещо останало в гардероба й с цвете върху него, което тя може да носи, преди филмът да се появи в кината на 9 август.

