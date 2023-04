П люс сайз моделът Ашли Греъм стана най-сексапилната жена според списание "Максим": тя оглави класацията Hot 100. В списъка попаднаха още Риана, Емили Ратайковски, Кара Делевин, Бела Хадид, Марго Роби, Ана де Армас и други известни жени.

Греъм е един от най-влиятелните модели в света и има заслуга за множество лъскави фотосесии. Тя използва кариерата си, за да популяризира позитивния поглед към тялото: насърчава феновете си да обичат телата си, независимо как изглеждат.

Ashley Graham is our 2023 Hot 100 cover star! @ashleygraham



The World's Sexiest Woman as gorgeous as she is inspirational—click the link to see and read more. Stay tuned for the full Maxim Hot 100 reveal. #maximhot100 #ashleygraham #maxim #hot100 https://t.co/q43FtCRuN9