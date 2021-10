Фурор на сватба - китайска булката с 60 кг злато

Б улка от Китай предизвика фурор в социалните мрежи след разпространени от сватбата ѝ кадри, на които тя носи върху себе си 60 килограма златни бижута.

Младата жена от провинция Хубей грабна очите на гостите и на интернет потребителите, съобщава БГНЕС.

Носенето на злато по време на собствената сватба се смята за предпоставка за успешен брак в Китай, но тази булка определено трудно се справя под тежестта на метала.

На кадрите се вижда облечената в бяла сватбена рокля булка, която държи букет от рози в ръцете си. Поразителното във вида ѝ са тежките златни колиета и гривни, благодарение на които жената едва се движи и се налага да търси помощта на младоженеца.

Като зестра от съпруга си булката е получила 60 златни колиета, всяко с тегло около един килограм.

Заедно с огърлиците на ръцете ѝ се виждат и две огромни златни гривни – подарък от семейството на младоженеца, което е доста заможно.

