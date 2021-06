Филм за живота на Антъни Бурдейн на голям екран

Д окументален филм за живота на главния готвач Антъни Бурдейн излиза на голям екран това лято. "Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain" стартира на 16 юли в САЩ. Премиерата му бе първо на филмовия фестивал "Tribeca" на 11 юни.

Режисираният от Морган Невил документален филм представя кариерата на Бурдейн като топ готвач, писател, водещ на кулинарна поредица, както и на личност, високо оценявана заради автентичния си поглед върху храната, пътуванията и културата.

"Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain" също така ще разкаже и за личните вярвания на Бурдейн и взаимоотношенията с най-близките му хора.

I am more excited about this than the new James Bond movie. https://t.co/Q6huhNK7ND