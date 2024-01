Езически култ: Откриха средновековна катарама на жаба, ядяща дракон

О задачаващото изображение на жесток хищник - дракон или змия - поглъщащ жаба върху ранносредновековна катарама на колан от Чехия, може да е символ от неизвестен езически култ, казват археолози.

Бронзовият колан или токата е открит от металотърсач близо до село Лани, на около 32 километра западно от Прага.

Археолозите първо смятаха, че дизайнът - змия или дракон, поглъщащ подобно на жаба същество - трябва да е уникален. Експертите са установили, че през последните десетина години почти идентични артефакти са били открити в Германия, Унгария и в Чешката република.

„Разбрах, че разглеждаме непознат досега езически култ, който свързва различни региони на Централна Европа през ранното Средновековие, преди навлизането на християнството“, казва в изявление Иржи Махачек, археолог от университета Масарик в Бърно.

„Мотивът за змия, която поглъща жертвата си, се появява в германската, аварската и славянската митология. Днес можем само да спекулираме за точното му значение, но през ранното средновековие той е свързвал различните народи, живеещи в Централна Европа, на духовно ниво“, каза той.

Махачек е водещ автор на проучване в януарския брой на Journal of Archaeological Science, описващо колана и три други подобни артефакти.

Medieval belt buckle of 'dragon' eating frog discovered in Czech Republic may be from unknown pagan cult https://t.co/OsevcH6m1w