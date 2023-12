Ето как Брат Пит отпразнува 60-ия си юбилей с любимата Инес

Б рат Пит организира парти в чест на 60-ия си рожден ден. Тържеството се състоя в Лос Анджелис в ресторант Mother Wolf, където холивудският актьор събра близките си приятели. Любимата на Пит, Инес де Рамон, разбира се, също беше сред гостите.

На партито тя също получила поздрави, защото рождените дни на Инес и Брад са с разлика от един ден - и 28 години: на 19 декември Инес навърши 32 години. Двойката започна да празнува празниците предварително, в Париж, и се върна в Лос Анджелис точно навреме за рождения ден на Инес.

Brad Pitt Celebrates His 60th Birthday in Paris with Girlfriend Ines de Ramon Ahead of L.A. Bash (Photo) https://t.co/snkdsM7sRu

Холивудският актьор попадна в обективите на папараците на излизане от ресторанта заедно с любимата си и гостите. Пит носеше черно-златиста кашмирена риза на актьорската марка God's True Cashmere от лимитирана колекция на художника Томас Хаусаго (който също беше забелязан на партито). Същата риза като тази на Пит не е в свободна продажба, но подобен модел в син цвят струва шест хиляди долара.

За партито Инес избира бяла къса рокля с разкроена пола и мокасини на Christian Louboutin.

Brad Pitt Celebrates his 60th birthday with his girlfriend Ines de Ramon in Paris

Watch The Video For Details#bradpitt #inesderamon