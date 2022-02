Райският газ - краткотрайно “удоволствие“, но на каква цена

Д ишането на балони с райски газ става все по-популярно сред младите хора. Във всяко нощно заведение у нас можем да си осигурим това краткотрайно “удоволствие“ за сумата от 5 до 10 лева. Към момента продаването му не е нелегално, което създава впечатлението, че не е опасно за здравето на човек, но така ли е в действителност?

На първо място да започнем с това какво всъщност представлява райският газ и как действа той:

Диазотният оксид, каквото е истинското му наименование, се използва в медицината като упойка. Представлява безцветно вещество без мирис. При вдишване газът забавя времето за реакция на тялото. Това води до усещане за спокойствие и еуфория и може да се използва за лечение на болка. Освен това действа като леко успокоително средство. Поради това понякога се използва преди стоматологични процедури, за да насърчи релаксацията и да намали тревожността.

След като започне ефектът от приема му, може да почувствате:

Макар че повечето хора не изпитват сериозни нежелани реакции, ако се приеме прекалено голямо количество за кратък срок, следва появата на неприятни странични ефекти.

Ето кои са най-често срещаните по данни на Калифорнийската стоматологична асоциация (CDA):

Използването на азотния оксид извън медицината

Това вещество отдавна вече се е превърнало в бизнес и е излязло от рамките на лечебните заведения. Човек може да си осигури капсули с него толкова лесно, колкото да си купи хляб от магазина.

At 18, Kathia’s daughter wanted to test laughing gas with friends: “It had neurological consequences” https://t.co/MNZlXonpNM

Всъщност “патроните”, с които се зареждат балоните, са капсули за бита сметана. Те се прикачват към сифон, който когато не е пълен с течност не възпроизвежда сметана, а изпуска газ. След като се извлече съдържанието на капсулата в балона, потребителят вдишва и издишва в него. Ефектите започнат в рамките на 5 до 10 секунди и продължават от 20 до 40 секунди.

На практика дишането на балони с райски газ е почти равносилно с употребата на наркотици, с разликата, че е легално и ефектът трае значително по-кратко време.

More than £10,000 worth of laughing gas was stolen from a lorry parked at a service station on the M6 today.https://t.co/UVwZxyoZAQ