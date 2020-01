Чуйте гласа на 3000-годишна мумия

Н есямун бил древноегипетски жрец. Част от задълженията му в храма на Карнак в Тива били да изпълнява ритуални песнопения.

Жрецът живял по време на управлението на фараон Рамзес XI, египетски фараон от началото на XI век пр.н.е.

3000 години след смъртта на Несямун, учените пресъздават звук от гласа му. С помощта на 3D-принтер вече можем да го чуем.

Мумията на Несямун, която може да бъде видяна в музея в Лийдс, Англия, за първи път е развита през 1824 г.

Последвалите проучвания установяват, че жрецът е починал в средата на 50-те си години.

Надписите на ковчега на Несямун разкриват, че предсмъртното му желание е да може да говори след смъртта си, което го прави идеален обект за това проучване.

Точно копие на гласа може да се пресъздаде само ако гласните струни са добре запазени, което при жреца е налице.

