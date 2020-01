Брад Пит разказа защо Лео ди Каприо го нарича „любовник”

А мериканският актьор Брад Пит разказа за странен прякор, който му измислил неговият партньор във филма „Имало едно време ... в Холивуд” Леонардо Ди Каприо.

„Нарича ме „любовник”. Това ме притеснява малко, но вече се примирих”, коментира той пред репортери на церемонията по връчване на наградите на гилдията на актьорите в САЩ.

Пит подчерта, че при работата в киното повечето от колегите актьори се сближават, започват да се притесняват един за друг, да се уважават, имат общи шеги.

„Всичко е доста просто”, обясни актьорът.

По-рано в речта си на „Златните глобуси” Брад Пит разкри, че ласкавото му обръщение към Ди Каприо е „Ел Ди Си”.

