Бижу спаси живота на мъж, след като спря куршум

Ж ивотът на мъж вероятно е бил спасен, след като сребърна верижка е предотвратила попадането на куршум във врата му.

Стрелбата е станала по време на спор, съобщиха от полицията в американския щат Колорадо.

Куршумът с калибър 22 се забил в сребърната верижка, висяща на врата на жертвата. Така той се отървал само с одраскване.

