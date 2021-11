Динозавър без зъби е живял на територията на Бразилия

Н ационалният музей на Рио де Жанейро обяви за откриването на нов вид "много рядък" динозавър - теропод без зъби, който е живял на територията на страната преди 70 милиона до 80 милиона години, предаде АФП.

Динозавърът Бертазаура леополдине (Berthasaura leopoldinae) е бил малък. Дължината му е била 1 м, а височината - 80 см. Той е идентифициран по фосили, намерени при разкопки в щата Парана от 2011 до 2014 г.

Тероподите са двукраки динозаври, обикновено месоядни или всеядни, със зъби. Този обаче е имал човка и не е имал зъби, за разлика от останалите динозаври, откривани в Бразилия досега, уточнява Националният музей на Рио де Жанейро в комюнике. Изследването е извършено съвместно с палеонтоложкия център в Контестадо. Публикувано е вчера в сп. "Нейчър".

Фосилите са били изключително добре запазени - части от череп, челюст, гръбнак, таз, предни и задни карйници. Това прави "Берта" един от най-добре запазените екземпляри от периода креда.

Липсата на зъби е "истинска изненада за палеонтолозите" и поставя много въпроси за начина на хранене на динозавъра. Възможно е да се е хранел различно от другите тероподи, но това не му е пречело да яде месо, твърдят авторите на изследването.

Националният музей на Рио де Жанейро, който е най-големият природонаучен музей в Южна Америка беше опожарен през септември 2018 г. и безценните му колекции бяха изгубени, особено палеонтоложките. Работите по възстановяването му започнаха миналата седмица и ще продължат до 2026 г.

