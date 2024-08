Арестуваха звезда на "Дисни" за побой над гаджето ѝ

А ктрисата Скай Джаксън, нашумяла като една от звездите на "Дисни" бе арестувана в Холивуд. Тя е обвинена в домашен побой над приятеля й, като от полицията в Лос Анджелис потвърждават, че именно Джаксън е била основният агресор по време на скандала, случил се в тематичния парк на Universal Studios.

(Видеото по-горе: Обявиха Майли Сайръс за легенда на "Дисни")

Според информация на Sky News, актрисата ще бъде изправена пред Върховния съд на Калифорния, но самата тя не изглежда да е особено притеснена от евентуалните последици. Според нея, не само не е посягала на неофициалната си половинка, но двамата дори са сгодени, а тя самата чака и дете от него.

Иначе самата Скай нашумява едва на деветгодишна възраст, когато се превъплъщава в ролята на Зури Рос в ситкома "Джеси" на Disney Channel, излъчван в САЩ от 2011 до 2015 година. По-късно тя се завръща към персонажа, макар и в няколко сезона на друго предаване - спин-офф-ът на поредицата, Bunk'D.

Kъм момента следващият й известен ангажимент е участие в трилъра The Man In The White Van заедно с актьора от The Lord of Rings и The Goonies Шон Остин, стига случилото се да не разубеди продуцентите в него.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase