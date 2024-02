Джина Карано съди "Дисни" и "Лукасфилм" заради уволнението си от "Мандалорецът"

А ктрисата Джина Карано е внесла съдебен иск срещу "Дисни" и "Лукасфилм" за неправомерно уволнение и дискриминация, като твърди, че е била отстранена от "Мандалорецът", защото е изразила "личните си политически възгледи", предадоха осведомителните агенции.

Жалбата, подадена в Калифорнийския окръжен съд, е подкрепена финансово от "Екс корп" - притежаваната от Илън Мъск платформа за социални медии, известна доскоро като Туитър.

Gina Carano is attempting to sue Disney & Lucasfilm for discrimination & wrongful termination & is seeking a court order to force Lucasfilm to recast her.



Elon Musk will pay for her legal bill because of his promise to support those who claim they have been discriminated against… pic.twitter.com/3MAcNBL6fO