Вархели очаква пробив за РС Македония през юни

Е врокомисарят по разширяването и политиката на добросъседство Оливер Вархели след срещите си в София с Румен Радев, Кирил Петков и Теодора Генчовска очаква до три седмици България да се съгласи за стартиране на преговорния процес със Скопие.

Нов скандал с българска следа в РС Македония

„Интензивна среща с министър Теодора Генчовска днес в София. Обсъдихме преките последици от войната в Украйна за Западните Балкани и извън тях. Работим по взаимноприемливо решение, за да можем да започнем първата среща за старт на преговорите с Република Северна Македония и Албания през юни”, написа Вархели в Туитър.

Intensive meeting w/ Foreign Minister ⁦⁦@TGenchovskaMFA⁩ today in Sofia. We discussed the direct consequences of the war in Ukraine on the #WesternBalkans and beyond.

We work on a mutually accepted solution so we can start the 1st IGC with 🇲🇰 & 🇦🇱 in June. pic.twitter.com/UvPja9JcBz