СГС даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка

Обновена преди 45 минути / 28 април 2026, 07:56
С офийският градски съд (СГС) провежда разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Двамата се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Даниела Доковска, а адвокат Ина Лулчева представлява избрания за депутат в 52 Нариодно събрание Божанов. 

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Петков и Божанов. 

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. 

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса. 

Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото. 

Съдията заяви, че не се налице процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

Съдът даде ход на делото. 

Божанов обясни пред съда, че е на 38 години и работи като народен представител в 51-ото Народно събрание. Петков заяви, че е на 46 години и работи като управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД. 

Съдът прочете и разясни правата и на двамата. 

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

