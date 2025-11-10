България

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан

10 ноември 2025, 20:24
Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения
Източник: НС

В ъзстановяването на парламентарния диалог и задълбочаване на двустранните връзки между България и Ливан обсъдиха председателят на Народното събрание Рая Назарян и президентът на Ливан Жозеф Аун. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. В срещата участваха заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов и председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова.

Рая Назарян изрази увереност, че настоящата визитата ще насърчи връзките във всички области на взаимен интерес. Председателят на парламента припомни, че последните контакти между двата парламента са били в далечните 1999 и 2000 г. и изрази желанието на Народното събрание да засили връзките си с ливанския парламент. В 51-вото Народно събрание е създадена Група за приятелство с Ливан и това е едно добро начало за подновяване на парламентарния диалог, добави Назарян.

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

Председателят на Народното събрание посочи, че България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан и подчерта, че поздравява новото ръководство и лично президента за усилията за укрепване на държавността и добруването на ливанския народ. Държим на нашите добри отношения и изразяваме пълна готовност да си сътрудничим, заяви Рая Назарян. Тя допълни, че има неоползотворени възможности в икономическите отношения, културата, образованието, земеделието и в други области. Председателят на парламента пожела успех в организацията и провеждането на парламентарни избори в Ливан през май 2026 г.

Председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова определи срещата като дългоочаквана и подчерта, че разговорите на високо ниво на президента на Ливан Жозеф Аун в София ще надградят дългогодишното партньорство между двете страни. Подкрепяме и окуражаваме всички усилия, в това число и на Ливан, да действа като стабилизиращ и отговорен участник в продължаващия процес на възстановяване на мира и сигурността в Близкия изток, заяви тя.

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви, че високо цени поканата за среща в българския парламент и топлото посрещане, както и традиционно добрите дипломатически отношения, които ще отбележат своята 60-годишнина догодина. Той отбеляза, че отношенията между Ливан и България трябва да бъдат възобновени в интерес на двете страни в области от общ интерес, каквито са икономиката, културата, търговията, транспортната свързаност и отбраната. Президентът Жозеф Аун подчерта, че Ливан е важен партньор на Европейския съюз в областта на сигурността и е защитна линия на Европа, особено в турбулентния регион на Близкия Изток, изпълнен с много предизвикателства.

По-рано днес президентът Румен Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун на официална церемония в София. Визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, която ще бъде отбелязана догодина. След срещата между двамата президенти Румен Радев каза, че България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун каза, че са отправени насоки към външните министри на Ливан и България за изготвяне на меморандум за разбирателство между двете страни.

Премиерът Росен Желязков също се срещна с ливанския президент и изрази увереност, че настоящото му посещение ще даде нов тласък на сътрудничеството между България и Ливан. 

Източник: МС

 

Източник: БТА, Петра Куртева    
България-Ливан Двустранни отношения Рая Назарян Жозеф Аун
